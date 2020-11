Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betrunkener fährt in geparkte Auto's

Völklingen-LuisenthalVölklingen-Luisenthal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Sonntagnachmittag gegen 15:15 Uhr in der Straße des 13. Januar. Ein 26-Jähriger befuhr die Straße des 13.Januar aus Saarbrücken kommend in Fahrtrichtung Völklingen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in Höhe des Anwesens Nr. 169 die Kontrolle über seinen silbernen Mercedes Benz und stieß gegen 4 geparkte Fahrzeuge und beschädigte diese erheblich. Den Grund die Polizei nicht zu dem Unfall herbeizurufen war schnell gefunden. Der 26-Jährige stand unter alkoholischer Beeinflussung. Eine Blutprobe wurde entnommen und sein belgischer Führerschein beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell