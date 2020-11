Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsversuch in LIDL-Markt

RiegelsbergRiegelsberg (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in die Lidl-Filiale auf dem Walter-Wagner-Platz in Riegelsberg kam es heute kurz nach Mitternacht. Nach derzeitiger Spurenlage hatte ein Unbekannter versucht, die Notausgangstür mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam zu öffnen. Nachdem der akustische Alarm ausgelöst worden war flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Ein Strafverfahren wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl wurde eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell