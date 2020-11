Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

HausweilerHausweiler (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Saarbrücker Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen einen geparkten grauen Peugeot und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 EUR. Nach der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das unfallverursachende Fahrzeug weiß lackiert war. Hinweise zu dem Verkehrsunfall erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

