Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

VölklingenVölklingen (ots)

Zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Kirchgasse. Bei einem durch ein Brandgeschehen derzeit unbewohnten Mehrfamilienhaus wurde die Hauseingangstür durch einen unbekannten Täter aufgehebelt und im Anschluss alle Wohnungen durchsucht. Zudem wurden alle Kellerverschläge aufgebrochen. Über etwaiges Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell