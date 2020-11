Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Mehrfacher Ladendieb festgenommen

Völklingen-WehrdenVölklingen-Wehrden (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es in dem Lebensmittelmarkt Kaufland zu einem Ladendiebstahl. Ein 26-Jähriger verstaute mehrere Getränkedosen in seiner Jackentasche und wollte anschließend das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Bei der Personenüberprüfung durch das hinzugerufene Streifenkommando stellte sich heraus, dass der Dieb schon zuvor gegen 13:00 Uhr im Globus Markt in der Rathausstraße aufgefallen war. Auch dort hatte er versucht, Alkoholika zu stehlen. Der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene 26-Jährige wurde daraufhin festgenommen und am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell