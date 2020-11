Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines PKW-Anhänger

VölklingenVölklingen (ots)

Zum Diebstahl eines PKW-Anhänger kam es am Montagmorgen in der Mozartstraße. Ein hinter einer Hecke im Vorgarten abgestellter Anhänger vor dem Anwesen Nr. 27 wurde gegen 19:30 Uhr von einem unbekannten Täter entwendet. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen auflaufgebremsten Hänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg. Der Anhänger hatte einen Aufbau mit grauer Plane und am Fahrzeugheck war die Aufschrift "Globus Baumarkt" angebracht. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

