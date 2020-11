Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht

HeusweilerHeusweiler (ots)

Heusweiler. Auf dem Rastplatz Kutzhof der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken, ereignete sich am Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr, ein Verkehrsunfall bei dem die Ladung eines litauischen Fahrzeugtransporters beschädigt wurde. Der 36-jährige Fahrer schlief in seinem Lkw, als er von einem Knall wach wurde. Bei einer sofortigen Nachschau stellte er fest, dass ein aufgeladener Opel Morano beschädigt wurde. Der Unfall verursachende Lkw hatte sich bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

