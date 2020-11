Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rollerdiebstahl

Grßrosseln-St.NikolausGrßrosseln-St.Nikolaus (ots)

Zum Diebstahl eines Rollers kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Merlebacher Straße. Nachdem ein 16-Jähriger seinen Roller gegen 21:30 Uhr vor dem Anwesen abgestellt hatte, musste er am nächsten Morgen gegen 05:40 Uhr feststellen, dass der Roller von einem Unbekannten gestohlen worden war. Auch das eingerastete Lenkradschloss und ein angebrachtes Bügelschloss konnten die Tat nicht verhindern. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

