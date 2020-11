Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl auf Völklinger Friedhof

VölklingenVölklingen (ots)

Luisenthal. Am Samstagmittag wurde die Polizeiinspektion Völklingen darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf dem Friedhof in der Rotstaystraße in Völklingen-Luisenthal von einem Grab eine Grableuchte aus Kupfer entwendet wurde. Der Sachverhalt bestätigte sich vor Ort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Eine konkrete Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

