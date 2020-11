Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht

HeusweilerHeusweiler (ots)

Heusweiler. Am Mittwoch, gegen 23:00 Uhr, wurde ein grauer BMW X1 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der BMW war zum Unfallzeitpunkt in der Talstraße am Fahrbahnrand geparkt. Der Verursacher streifte beim Vorbeifahren den BMW und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

