Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug aus Baumarkt

HeusweilerHeusweiler (ots)

Zu einem besonders schweren Diebstahl von hochwertigem Werkzeug kam es bereits am 26.10.2020 gegen 23:00 Uhr auf dem Gelände des Globus Baumarktes in Heusweiler. Wie ein Verantwortlicher des Baumarktes heute der Polizei in Völklingen mitteilte, war er bei der Sichtung von Videoaufzeichnungen auf das Tatgeschehen aufmerksam geworden. Demnach begaben sich 2 männliche Personen zum Außenlager des Baumarktes. Einer der Täter überkletterte das ca. 5 Meter hohe Tor und trug das bereits im Vorfeld bereitgestelltes Diebesgut zum Tor, wo der 2. Täter mittels Seil das Diebesgut über das Tor hievte. Die an den hochwertigen Werkzeugen angebrachten Diebstahlsicherungen wurden am Tatort zurückgelassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt haben. Einer der Täter trug eine schwarze Baseballmütze, eine schwarze gesteppte Jacke und eine schwarze Jogginghose. Auffällig war, dass er auf beiden Handrücken Tätowierungen trug. Der entstandene Schaden wird derzeit auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

