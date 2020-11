Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: LKW fährt gegen Platane und flüchtet.

VölklingenVölklingen (ots)

Am frühen Sonntagabend kam es im Baustellenbereich der Hohenzollernstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW, der in Richtung Heinestraße geführt wurde, verhakte sich mit dem Aufbau am Ast einer Platane und riss sich dabei ein Winkelblech von ca. 14 Meter Länge ab. Aufgrund der Baustelle ist die Hohenzollernstraße derzeit nur in eine Richtung befahrbar. An der Platane entstand ebenfalls Sachschaden. Der LKW-Fahrer erschien am frühen Montagmorgen bei der Polizei in Völklingen und beanzeigte den Verkehrsunfall. Gegen den 62-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

