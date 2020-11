Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Trunkenheit im Straßenverkehr

Saarbrücken-AltenkesselSaarbrücken-Altenkessel (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein Streifenkommando der Polizei Völklingen in Altenkessel in der Gerhardstraße auf ein sehr unsicher geführtes Fahrzeug aufmerksam. Der Fahrer missachtete zunächst Anhaltezeichen der Polizei. Nach einigen hundert Metern hielt er sein Fahrzeug schließlich an. Es stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer aus Saarbrücken erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde auf der Wache der Polizeiinspektion Völklingen eine Blutprobe entnommen. Dieser widersetzte sich der Proband in erheblichem Maße. Bei den Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Ihn erwarten jetzt Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Widerstandes gegen Polizivollzugsbemate.

