Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter streut Nägel und Schrauben auf Fahrbahn

Heusweiler-Eiweiler (ots)

Am Montagmorgen teilte ein Zeuge der Polizei in Völklingen mit, dass ein Unbekannter auf dem Feldwirtschaftsweg in der Verlängerung der Höhenstraße Nägel und Schrauben auf der Fahrbahn verteilt hätte. In den kommenden Tagen soll der Weg als Umleitungsstrecke aufgrund der Baustelle zwischen Eiweiler und Habach eingerichtet werden. Der Sachverhalt stellte sich als zutreffend da. Auf dem gesamten Verlauf der Strecke konnten Nägel und Schrauben vorgefunden werden. Durch den Bauhof der Gemeinde Heusweiler wurde die Fahrbahn gereinigt. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

