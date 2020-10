Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Straßenverkehr

Großrosseln (ots)

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Dienstag gegen 00:15 Uhr in der Straße Am Bahnhof. Als ein 31-Jähriger mit seinem VW Golf durch ein Streifenkommando kontrolliert wurde, konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Zudem war der französische Staatsangehörige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Personenüberprüfung ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Der 31-Jährige wurde festgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Zahlung der ausstehenden 1800 Euro durch eine Bekannte wurde der 31-Jährige am heutigen Morgen aus dem Gewahrsam entlassen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell