Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gesuchter 34-Jähriger festgenommen

Wehrden (ots)

Völklingen-Wehrden. Sonntag auf Montagnacht wurde ein Streifenkommando auf zwei Personen an einer Tankstelle in der Hallerstraße aufmerksam. Die beiden, ein 34-jähriger Franzose und ein 34-jähriger in Frankreich lebender Marokkaner, bezahlten ihre Tankrechnung nicht, wodurch die Polizeibeamten auf den Disput mit dem Tankwart aufmerksam wurden. Bei der Überprüfung der Personen und ihres mitgeführten Fahrzeuges stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem bestand gegen den 34-Jährigen Marokkaner ein Haftbefehl, weshalb er an Ort und Stelle festgenommen und später der JVA zugeführt wurde. Auch der 34-jährige Franzose war der Polizei nicht unbekannt. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass das französische Kennzeichen des Fiats verfälscht war. Eine Überprüfung ergab, dass der Fiat bereits in der Vergangenheit bei einem Tankbetrug auffällig wurde.

