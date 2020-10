Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Renault Kangoo ausgebrannt

Karlsbrunn (ots)

Großrosseln-Karlsbrunn. Am Sonntag, gegen 18:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über einen brennenden Renault Kangoo mit französischen Kennzeichen am Ortsausgang von Karlsbrunn in Richtung Dorf im Warndt informiert. Das Fahrzeug stand beim Eintreffend der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Es brannte völlig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

