Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schlägerei mit Baseballschläger

Püttlingen (ots)

Püttlingen. Am späten Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen Am Burgplatz in Püttlingen, wobei ein bislang unbekannter mit einem Baseballschläger auf einen 39-jährigen Polen schlug, welcher dadurch am Unterarm leicht verletzt wurde. Der Täter könnte anschließend unerkannt flüchten. Grund der Auseinandersetzung war offenbar eine zuvor stattgefundene Sachbeschädigung an welcher der Pole beteiligt gewesen sein könnte.

