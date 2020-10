Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pkw-Aufbrüche im Warndt

Ludweiler (ots)

Am Samstag, den 24.10.2020, kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Völklingen zu zwei Pkw-Aufbrüchen. Im Zeitraum zwischen 15:00 und 17:00 Uhr wurden auf Waldparkplätzen an der L 165 (Ludweiler nach Lauterbach) bzw. der L 276 (Ludweiler nach Karlsbrunn) die Seitenscheiben von zwei Pkw eingeschlagen. Aus einem der Fahrzeuge wurde eine Jacke entwendet, in dem anderen Pkw konnte der Täter kein Diebesgut erlangen. Die Polizei Völklingen sucht Zeugen und bittet darum, keine Wertsachen in unbeaufsichtigten Fahrzeugen zu lassen.

