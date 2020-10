Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Großrosseln-Naßweiler (ots)

Am Samstag, den 24.10.2020, gegen 02:30 Uhr, beobachtete eine Anwohnerin der Straße Bremerhof wie ein goldfarbener VW Golf IV beim Einparken den Metallzaun eines Anwesens beschädigte. Als der Fahrzeugführer bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete er in Richtung Am Kirchberg. Die Zeugin beschrieb den Mann wie folgt:

- ca 40 Jahre alt - heller Hauttyp - braune Haare

Das Kennzeichen konnte die Zeugin nicht erkennen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Völklingen unter den angegebenen Erreichbarkeiten entgegen.

