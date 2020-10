Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Kran legt Saarbahn still

Riegelsberg (ots)

Riegelsberg. Am Mittwochmorgen geriet ein Kran in der Saarbrücker Straße mit einer daran befestigten Stahlkette in die Oberleitung der Saarbahn, wodurch der Kran sich nicht mehr bewegen lies. Die Feuerwehr erdete die Oberleitung. Für ca. 45 Minuten musste die Saarbrücker Straße voll gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde umgeleitet. Es kam zu keinem Personenschaden. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht ermittelt werden.

