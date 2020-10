Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Pkw-Anhänger

Großrosseln (ots)

Am Samstag, dem 17.10.2020, wurde gegen 23:00 Uhr ein Pkw-Anhänger (750kg) von bislang unbekannten Tätern entwendet, der zum Tatzeitpunkt in der Einfahrt eines Anwesens in der Warndtstraße zu Großrosseln abgestellt war. Die Täter nutzten womöglich einen dunklen Kleinwagen, zu welchem bisher keine weiteren Erkenntnisse vorliegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898 / 2020 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell