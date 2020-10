Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht in Riegelsberg - Jägerstraße

Riegelsberg. (ots)

Am Samstag, dem 17.10.2020, ereignete sich in der Zeit von 11:35 Uhr bis 11:40 Uhr in der Jägerstraße in Riegelsberg ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte hierbei mit einem Motorrad, welches im Bereich eines Wendehammers ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war. Das Motorrad kippte um, kollidierte mit einer Gartenmauer und wurde beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898 / 2020.

