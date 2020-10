Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährliche Körperverletzung

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Gestern Nachmittag kam es im Saarwiesenweg 2 zu einer gefährlichen Körperverletzung und einer Bedrohung. Zwei Männer gerieten zunächst an der Kasse eines Geschäfts für Tierbedarf in Streit und ein 39-Jähriger versuchte einen 40-Jährigen zu schlagen. Nachdem sich die Auseinandersetzung auf den Parkplatz vor den Markt verlagert hatte, begab sich der 39-Jährige zu einem blauen VW, entnahm aus diesem einen Baseballschläger und versuchte damit seinen Kontrahenten im Kopfbereich zu treffen. Dem 40-Jährigen gelang es jedoch, den Angriff abzuwehren und seinem Angreifer den Baseballschläger zu entreißen. Der Angreifer begab sich nun erneut zu dem Wagen und entnahm aus der Türablage eine schwarze Schusswaffe und zielte auf seinen Kontrahenten. Zu einer Schussabgabe kam es nicht. Vielmehr stieg der 39-Jährige mit einem Begleiter in den VW und flüchtete von der Örtlichkeit. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Mann zeitnah vorläufig festgenommen werden. Diesen erwarten nun mehrere Strafverfahren. Bei der Auseinandersetzung wurden beide Männer leicht verletzt.

