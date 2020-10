Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Jugendlicher wird geschlagen und bedroht

Heusweiler-Holz (ots)

Zu einer Körperverletzung und einer Bedrohung kam es am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr in der Heusweilerstraße. Als ein 17-Jähriger von der dortigen Tankstelle seinen Nachhauseweg antreten wollte fasste ihn eine männliche Person von hinten an die Schulter und stellte sich vor den Jugendlichen. Im Anschluss forderte er den Jugendlichen unter Vorhalt eine Flasche auf, daraus zu trinken und bedrohte diesen mit den Worten ihn bei Weigerung abstechen zu wollen. Gleichzeitig machte der Unbekannte Anstalten, einen Gegenstand aus der Tasche zu ziehen, was der Jugendliche zu vermeiden versuchte. Daraufhin schlug der Unbekannte in dem Gerangel dem Jugendlichen mit der flachen Hand ins Gesicht, bevor er zu Boden viel. Diese Situation nutzte der Jugendliche aus, um nach Hause zu flüchten. Erst am Montagabend hatte sich in Holz auf dem Marktplatz ein ähnlicher Vorfall zugetragen. Aufgrund von Zeugenaussagen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 43-Jährigen aus Eppelborn. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell