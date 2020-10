Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannte schneiden 3 Katalysatoren aus Fahrzeugen

Völklingen-Wehrden (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem besonders schweren Diebstahl an einem grünen VW Polo, der in der Saarstraße zum Parken abgestellt war. Unbekannte schnitten mit einem unbekannten Werkzeug einen Katalysator aus der Auspuffanlage des Wagens. Die gleiche Vorgehensweise konnte an einem in ca. 30 Meter entfernt geparkten grauen VW Polo festgestellt werden. Auch hier wurde der Katalysator herausgeschnitten. Das dritte Mal schlugen die Täter in der Beethovenstraße in Völklingen zu. Auch hier wurde der Katalysator eines Opel Astra herausgeschnitten und gestohlen. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

