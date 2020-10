Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Bedrohung mit Messer

Heusweiler-Holz (ots)

Am Montagabend gegen 22:40 Uhr kam es am Holzer Platz zu einer Bedrohung zum Nachteil von einem Jugendlichen und einem Heranwachsenden. Die beiden 16 u. 18-Jährigen saßen zuvor am Marktplatz an der Bushaltestelle, als ein augenscheinlich betrunkener Mann sie ansprach. Dieser bot ihnen ein Schluck Milch aus der Flasche an, die er bei sich trug. Als sie das Angebot abgelehnt hatten, zog der Unbekannte ein Messer hervor und bedrohte die beiden, die daraufhin zu Fuß nach kurzer Verfolgung durch den Unbekannten in die nahe gelegene Wohngruppe flüchteten. Der Mann soll von kräftiger Statur, ca. 40 Jahre alt und 170 cm groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet. Hinweise zu dem unbekannten Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

