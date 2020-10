Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Ludweiler-Warndt (ots)

Am frühen Morgen des vergangenen Samstags wurden Beamte der Polizeiinspektion Völklingen zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls in die Rosseler Straße entsandt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer in einen geparkten PKW gefahren ist. Trotz der erheblichen Sachschäden wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

