Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Straßenverkehrsgefährdung

Völklingen (ots)

Am 10.10.2020 erhält die Polizeidienststelle Völklingen um 03:17h eine Mitteilung über einen Rollerfahrer, der soeben in der Bismarckstraße verunfallt sei. Auf dem Anfahrtsweg begegnete den Polizisten ein Mann mittleren Alters auf den die Personenbeschreibung der Mitteilerin zweifelsfrei zutraf. Zudem trug er einen Motorradhelm unter dem Arm. Während dem Wendevorgang des Funkstreifenwagens verschwand der Mann hinter einem Haus und setzte sich dort in einen Hinterhof. Bei ihm konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Da er auch die erforderliche Fahrerlaubnis nicht nachweisen konnte, drohen ihm nun mehrere Strafverfahren

