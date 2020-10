Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrzeugaufbruch

Völklingen-Heidstock (ots)

Zu einem weiteren Fahrzeugaufbruch kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße Am Bachberg. Bei einem vor dem Anwesen Nr. 16 zum Parken abgestellten weißen Fiat Ducato wurde die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und ein im Wageninnern abgelegtes Handy der Marke Samsung XCover 4 gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 1000 EUR geschätzt. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, keine Wertgegenstände erkennbar in Fahrzeugen zu deponieren. Hinweise zu dem Fahrzeugaufbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

