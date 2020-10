Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Aufbruch

Völklingen-Heidstock (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Gerhardstraße ein weißer Toyota RAV 4 aufgebrochen und sowohl Gegenstände aus dem Kofferraum als auch aus einer Tasche auf dem Rücksitz entwendet. Nach Angaben der 51-jährigen Geschädigten wurden Rettungshundeartikel wie ein Kompass, Rettungsdecken und Leinen aus dem Wagen entwendet, der in Höhe des Anwesens Nr. 63 zum Parken abgestellt war. Nach erster Einschätzung hatte sich der unbekannte Täter über den Kofferraum Zugang zum Wageninnere verschafft. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Fahrzeugaufbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell