Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrraddiebstahl

Völklingen (ots)

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es in der Zeit von Mittwochnachmittag bis zum frühen Donnerstagmorgen am Bahnhof in Völklingen. Ein 25-jähriger Völklinger, der mit seinem Mountainbike zum Bahnhof Völklingen gefahren war, um im Anschluss mit dem Zug zu seinem Arbeitsplatz zu fahren, hatte sein Fahrrad an dem dortigen Ständer abgestellt und mit einer Kette gegen Diebstahl gesichert. Am Donnerstagmorgen gegen 05:00 Uhr musste er feststellen, dass sein Fahrrad durch einen unbekannten Täter gestohlen worden war. Die zur Sicherung angebrachte Kette lag noch neben dem Fahrradständer. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

