Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter löst Radmutter an Rollermobil

Völklingen-Heidstock (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am Dienstagnachmittag in der Gerhardstraße. Als der Fahrer eines dreirädrigen Rollermobil ("Vespacar") über die Gerhardstraße in Richtung Altenkessel fuhr, bemerkte er plötzlich wie der Kleintransporter während der Fahrt immer unruhiger wurde. Nachdem er in der Altenkesseler Straße angehalten hatte, um sein Dreirad zu überprüfen, musste er feststellen, dass die Radmutter am rechten Hinterrad durch einen Unbekannten gewaltsam gelöst worden war. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell