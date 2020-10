Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Straßenverkehr

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am 03.10., gegen 21:50 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle zunächst eine hilflose Person im Bereich des Sportplatzes in Ludweiler gemeldet. Bei Eintreffen eines Kdo. hiesiger Dienststelle konnte ein 56-jähriger Mann aus Völklingen, auf dem Fahrersitz eines Mercedes angetroffen werden. Auf seinen Gesundheitszustand angesprochen, gab der Mann an, dass es ihm gut gehe. Er sei in einer Kneipe gewesen und nun beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug gestürzt. Aufgrund der Angaben und der merklichen Alkoholisierung (Test ergab Wert von über 1,1 Promille) wurde ihm im Anschluss auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell