Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Am 03.10., in der Zeit von 02:00 - 06:00 Uhr, ereignete sich in der Riegelsberger Straße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde dem Geschädigten, einem 31-jährigen Mann aus Tunesien, an dem geparkten Pkw, einem VW Golf, der rechte Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell