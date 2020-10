Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Am 03.10., gegen 07:15 Uhr erscheint ein 43-jähriger Mann auf hiesiger Dienststelle und gibt an, dass sein Pkw, BMW 3er, in der Zeit vom 28.09.20, 00:00 Uhr bis zum 02.10.20, 21:00 Uhr, in der Hofstattstraße geparkt und von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden sei. An dem BMW konnte ein Streifschaden am hinteren Stoßfänger linksseitig in einer Höhe von 40 - 50 cm festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020

