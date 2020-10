Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Verkehr

Völklingen (ots)

Am 03.10., gegen 04:00 Uhr, wurde ein Kdo. hiesiger Dienststelle in der Innenstadt Völklingen auf einen Mercedes-Benz C-Klasse mit Saarbrücker-Kreiskennzeichen aufmerksam, der extrem langsam (ca. 10 km/h) fuhr. Zudem wurde das Fahrzeug teilweise halb in der Busspur geführt. Im Bereich der Karolinger Straße konnte eine Kontrolle durchgeführt werden. Der 29-jährige Fahrzeugführer aus Bulgarien war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

