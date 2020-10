Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Heusweiler (ots)

Am 03.10., gegen 03:40 Uhr, wurde ein Kdo. hiesiger Dienststelle in der Saarlouiser Straße in Heusweiler auf einen geparkten Pkw aufmerksam, an welchem die Seitenscheibe eingeschlagen war. Nach Rücksprache mit dem Fahrzeughalter, einem 72-jährigen Mann aus Heusweiler, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass dieser gegen 02:00 Uhr einen Knall wahrgenommen, sich jedoch nichts weiter dabei gedacht habe. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020

