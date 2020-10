Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Straßenverkehr

Völklingen (ots)

Am 03.10., gegen 01:10 Uhr, wurde ein Kdo. hiesiger Dienststelle in der Karl-Janssen-Straße auf einen weißen Kastenwagen aufmerksam der am rechten Fahrbahnrand geparkt wurde. Im Rahmen einer Kontrolle konnten bei dem Fahrer, einem 32-jährigen Mann aus Bulgarien, Anzeichen für den Konsum von Alkohol erlangt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von weit über 1,1 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

