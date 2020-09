Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Aufbruch

Völklingen-Geislautern (ots)

Zu einem PKW-Aufbruch kam es am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr in der Straße Im Bruch. Nachdem ein Ehepaar ihren schwarzen VW Golf im dortigen Wendehammer zum Spazierengehen abgestellt hatten, mussten sie kurze Zeit später feststellen, dass ein unbekannter Täter während ihrer Abwesenheit die Fahrzeugscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und die im Fußraum abgelegte schwarze Tasche mit 120 Euro Bargeld entwendet hatte. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen erkennbar zu deponieren. Hinweise zu dem PKW-Aufbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

