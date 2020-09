Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Anhängerdiebstahl

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am Samstagabend gegen 20:40 Uhr wurden zwei unbekannte männliche Personen durch namentlich bekannte Zeugen dabei beobachtet, wie sie in der Lauterbacher Straße in Völklingen-Ludweiler versuchten einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw-Anhänger zu entwenden. Als die beiden Täter auf die Zeugen aufmerksam wurden, flüchteten sie mit einem schwarzen Kastenwagen ohne Diebesgut in Richtung Karlsbrunn. Zeugen des versuchten Diebstahls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

