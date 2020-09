Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Straßenverkehrsgefährdung

Püttlingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Straße "Am Heidknüppel" in Püttlingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 27-jähriger Mann aus Püttlingen, der unter dem Einfluss von Alkohol sowie berauschender Mittel stand, kam mit seinem Citroen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Baum. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ihn erwartete nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

