Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein VW Sharan mit französischem Kennzeichen in der Kirchgasse in Völklingen von der Fahrbahn abgekommen und die dortige Hausfassade gestreift habe. Der Fahrzeugführer flüchtete hiernach von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch durch ein Kommando der Polizei Völklingen im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass der 47-jährige Franzose erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ihn erwarteten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

