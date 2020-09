POL-VK: Verkehrsunfallflucht auf der A8, Höhe Kutzhof

Polizeiinspektion Völklingen

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der A8 in Fahrtrichtung Saarlouis. Im Einmündungsbereich des Parkplatzes Kutzhof wurden durch ein unbekanntes Fahrzeug 3 Warnbaken umgefahren, als das Fahrzeug offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Durch den Anstoß wurde die Ölwanne des Fahrzeuges beschädigt und es entstand eine Ölspur von ca. 50 Meter Länge. Die Fahrbahn musste durch den Landesbetrieb für Straßenbau großflächig gereinigt werden. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

