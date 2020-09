Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betrunkener verursacht Unfall und verliert seinen Führerschein

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr in der Sprenger Straße. Als ein 39-jähriger Mann mit seinem Wagen an der abschüssigen Straße vom Fahrbahnrand anfahren wollte rollte er rückwärts und stieß gegen den geparkten Wagen einer Bekannten, die daraufhin die Polizei verständigte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es stellte sich heraus, dass der 39-Jährige betrunken war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

