Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Anhängern

Großrosseln (ots)

Großrosseln-Dorf im Warndt. Am Montagabend zwischen 18:45 Uhr und 20:45 Uhr, wurde ein Anhänger in der Straße An der Friedenseiche entwendet. Der Anhänger war an einem Audi Q5 angekoppelt. Ein bislang Unbekannter koppelte den Anhänger von dem Audi ab und an seinem Fahrzeug, einem Renault Clio, an. Der Täter flüchtete unerkannt. Zeugen gaben an, dass französische Kennzeichen an dem Renault Clio angebracht gewesen seien. Der Renault soll mit zwei Männern besetzt gewesen sein. Der Fahrer sei schlank und etwa 1,80 m groß. Großrosseln-Emmersweiler. Zu einem weiteren Diebstahl eines Anhängers kam es Montag auf Dienstagnacht. Gegen 02:30 Uhr wurde ein Anhänger in der Straße Zum Waldsee entwendet. Der Anhänger wurde von dem unbekannten Täter ebenfalls von einem Fahrzeug abgekoppelt und schließlich entwendet. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der beiden Taten aus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 zu melden.

