Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Dieseldiebstahl auf Baustelle

Großrosseln (ots)

Am Sonntag, den 20.09.2020, wurde hiesige Dienststelle über einen Diebstahl von Kraftstoff in Großrosseln in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass drei Täter gegen 21:20 Uhr, auf einem Baustellengelände in der Emmersweiler Straße in Großrosseln, aus einer dort abgestellten Baumaschine Diesel-Kraftstoff entwendet hatten. Die Täter führten hierzu entsprechende Tatmittel sowie einen älteren Peugeot 306 mit sich. Sie wurden durch einen aufmerksamen Zeugen bei der Tatausführung gestört und flüchteten in Richtung der Grenze zu Frankreich. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizeiinspektion Völklingen.

