Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Völklingen (ots)

Am Sonntag, den 20.09.2020, gegen 19:30 Uhr, kam es in der Stadionstraße in Völklingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Die Fahrzeugführerin bog nach links in die Schubertstraße ab und übersah hierbei den ihr entgegenkommenden, bevorrechtigten Radfahrer. Dieser kollidiert frontal mit dem Pkw, wird auf die Motorhaube geschleudert und kommt anschließend auf dem Asphalt zum liegen. Aufgrund seiner Verletzungen musste er ins Krankenhaus verbracht werden. Zu seinem Verletzungsbild ist bislang nichts bekannt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell