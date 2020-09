Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr auf dem Tankstellengelände der Oil Tankstelle in Heusweiler-Eiweiler. Ein vor der Zapfsäule wartendes Fahrzeug wurde durch einen grauen Kombi, der plötzlich auf dem Tankstellengelände wendete, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Anstoß von dem Tankstellengelände, ohne die erforderlichen Feststellungen zur Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898/2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell