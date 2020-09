Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 05:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Köllner Straße in Püttlingen. Bei der späteren Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des 41-jährigen Unfallverursachers durch die eingesetzten Polizeibeamte/innen wahrgenommen werden. Der Verdacht bestätigte sich in der Folge. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab, dass der 41-jährige Unfallverursacher aus Schwalbach unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug führte und den Unfall verursachte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,50 %o. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Eine entsprechende Strafanzeige auf Grund des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung wird auf hiesiger Dienststelle gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

